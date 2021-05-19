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وزير الثقافة يلتقي برئيسة جمهورية اليونان

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وزير الثقافة يلتقي برئيسة جمهورية اليونان

وزير الثقافة يلتقي برئيسة جمهورية اليونان
http://almnatiq.net/?p=984489
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اليوم, بفخامة رئيسة جمهورية اليونان السيدة إيكاتيريني ساكيلاروبولو في القصر الرئاسي بالعاصمة اليونانية أثينا، وذلك في مستهل زيارةٍ رسمية لسموه إلى اليونان تمتد ليومين، وتتضمن لقاءات بمسؤولين رفيعين من الجانب اليوناني لبحث أوجه التعاون الثقافي بين المملكة وجمهورية اليونان.
ونقل سموه خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لفخامة الرئيسة، منوهاً بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والممتدة منذ عام 1926م.
وأكد سمو وزير الثقافة لفخامتها أن وزارة الثقافة حريصة على التعاون مع نظيرتها في الجمهورية اليونانية للعمل على برنامج ثقافي مكثف على مدار العامين المقبلين، سيتم التركيز من خلاله على إيجاد فرص نوعية تحقق الأثر المنشود من هذا التعاون.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، والمشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية راكان الطوق.
ويأتي اللقاء في سياق الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو وزير الثقافة لجمهورية اليونان، التي تهدف إلى وضع الأساس لمرحلة جديدة من التعاون الثقافي بين البلدين, وتشمل لقاءات مع مسؤولين يونانيين، إلى جانب عدد من اللقاءات والجولات التعريفية، وزياراتٍ للمعالم الثقافية والتراثية الشهيرة في اليونان، مثل متحف الأكروبليس، والمعرض الوطني.

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