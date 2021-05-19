أمير منطقة جازان يهنئ منسوبي إمارة المنطقة -عن بعد-عبر الرسائل النصية بعيد الفطر ..

المناطق - فضة عطيف

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم ، كافة منسوبي ديوان إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها بعيد الفطر المبارك، وذلك – عن بعد – عبر الرسائل النصية وفي حسابات الإمارة الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وخص سموه بالتهنئة موظفي الإمارة في المنطقة بمناسبة العيد السعيد وعودتهم الى اعمالهم بعد اجازة عيد الفطر المبارك .

و يأتي ذلك ضمن مشاركة سموه فرحة العيد لمنسوبي الامارة، وجرياً على العادة السنوية غير المستغربه من سموه في التواصل مع الجميع .

مؤكدا سموه ، على تظافر الجهود والعمل المخلص والجاد لتقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وإنجاز معاملاتهم أولا باول تنفيذًا لتطلعات القيادة الرشيدة وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.