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أمير منطقة جازان يهنئ منسوبي إمارة المنطقة -عن بعد-عبر الرسائل النصية بعيد الفطر ..

أمير منطقة جازان يهنئ منسوبي إمارة المنطقة -عن بعد-عبر الرسائل النصية بعيد الفطر ..

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أمير منطقة جازان يهنئ منسوبي إمارة المنطقة -عن بعد-عبر الرسائل النصية بعيد الفطر ..

أمير منطقة جازان يهنئ منسوبي إمارة المنطقة -عن بعد-عبر الرسائل النصية بعيد الفطر ..
http://almnatiq.net/?p=984492
المناطق - فضة عطيف

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم ، كافة منسوبي ديوان إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها بعيد الفطر المبارك، وذلك – عن بعد – عبر الرسائل النصية وفي حسابات الإمارة الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.
وخص سموه بالتهنئة موظفي الإمارة في المنطقة بمناسبة العيد السعيد وعودتهم الى اعمالهم بعد اجازة عيد الفطر المبارك .
و يأتي ذلك ضمن مشاركة سموه  فرحة العيد لمنسوبي الامارة، وجرياً على العادة السنوية غير المستغربه من سموه في التواصل مع الجميع .

مؤكدا سموه ، على تظافر الجهود والعمل المخلص والجاد لتقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وإنجاز معاملاتهم أولا باول تنفيذًا لتطلعات القيادة الرشيدة وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.

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