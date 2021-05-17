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أمير منطقة تبوك يشكر تعليم المنطقة

أمير منطقة تبوك يشكر تعليم المنطقة

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أمير منطقة تبوك يشكر تعليم المنطقة

أمير منطقة تبوك يشكر تعليم المنطقة
http://almnatiq.net/?p=984496
المناطق- تبوك- فايز السميري:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك شكره وتقديره للمدير العام للتعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري وفريق العمل في إدارة التعليم بعد تسلم سموه واطلاعه على على التقرير الختامي لأعمال الاختبارات النهائية  -عن بعد- للعام الدراسي 1442هـ في مدارس منطقة تبوك.وأشاد سمو أمير المنطقة في خطاب شكر وتقدير تلقاه مدير تعليم تبوك بجهود الإدارة منوهاً بما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام القيادة الحكيمة ومتابعة وزارة التعليم لتوفير الإمكانات اللازمة لمواصلة المسيرة التعليمية للأبناء الطلاب والطالبات.من جانبه أعرب مدير تعليم تبوك عن شكره ومنسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة لسمو أمير المنطقة -حفظه الله- على ما يجده العمل التعليمي من دعم واهتمام من سموه الكريم وعنايته المستمرة بأبنائه الطلاب والطالبات.

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