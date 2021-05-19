محافظ وادي الدواسر يدشن الهوية الجديدة لنادي الوادي الرياضي

المناطق - وادي الدواسر - فالح الدوسري

استقبل سعادة محافظ وادي الدواسر الأستاذ فهد بن عبدالله المسعود بمكتبه صباح اليوم أعضاء مجلس إدارة نادي الوادي الرياضي يتقدمهم رئيس المجلس الأستاذ عبدالرحمن بن منصور ال وثيلة ونائب رئيس النادي الأستاذ مشبب بن شجاع ال وثيلة وعدد من أعضاء المجلس .

وحضر اللقاء سعادة مدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة وادي الدواسر الأستاذ صقر بن عبدالله ال درعان

وقد قام المحافظ خلال اللقاء بتدشين الشعار والهوية الجديدة للنادي كما قام بتكريم مصمم الشعار الأستاذ ابراهيم الشهري وتسليمه جائزة التصميم الفائز في المسابقة التي أطلقها النادي لتصميم الشعار والهوية الجديدة للنادي .

كما تسلم المحافظ خلال اللقاء بطاقة العضوية الشرفية للنادي من رئيس المجلس و قام بتكريم سعادة مدير مكتب وزارة الرياضة بدرع تذكاري على جهوده المميزة في دعم الإدارة الجديدة وتيسير انطلاقة أعمالها

وقد استعرض رئيس المجلس خلال اللقاء تطلعات الإدارة الجديدة والمستهدفات الرياضية التي سيعمل الجميع من أجل تحقيقها على أرض الواقع بتظافر الجهود والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتيسير مهام وأدوار النادي في أداء رسالته .

وفِي نهاية اللقاء شكر رئيس النادي سعادة المحافظ على حسن إستقباله وإشادته بعمل النادي مبدياً اهتمامه بأنشطة النادي ودعمه لها وقدم لسعادة المحافظ درعاً تذكارياً بهذه المناسبة