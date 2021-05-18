الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل مديري الجهات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة

المناطق - عرعر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بديوان الإمارة اليوم، مديري الإدارات الحكومية والعسكرية بالمنطقة للمعايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك وبداية الدوام الرسمي.

وهنأ سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الجميع بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى – عز وجل – أن يتقبل الله من الجميع الصيام والقيام، وأن يعيده بفضله ومنته، والوطن ينعم بالأمن والاستقرار والنمو في ظل قيادته الحكيمة – أيدها الله -.

وبين سموه أن الجميع شريك فيما تنعم به المملكة من استقرار ونمو وتطور، داعياً لمواصلة الجهود للمزيد من التطوير والنمو كل من موقعه وبما يتماهى مع كل ما هو جديد بجميع المجالات، مشيداً بما تحقق في شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك من استمرارية في الأعمال وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بالكفاءة المنشودة.

وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى أهمية رسم الخطط واتخاذ الاجراءات التنفيذية في شهور الصيف، حيث أوقات الفراغ الطويلة وما يتطلبه ذلك من استعدادات وأنشطة تراعي الإجراءات الاحترازية، وتزامن ذلك مع موسم السفر وما يتطلبه من التقيد بالقرارات الصادرة بهذا الشأن، متمنياً التوفيق والسداد للجميع.