احدث الأخبار

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل مديري الجهات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 محافظ وادي الدواسر يدشن الهوية الجديدة لنادي الوادي الرياضي
منطقة الرياض
 “كارثة الـ400 مليار”.. العملات المشفرة تهوي خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يشكر تعليم المنطقة
منطقة تبوك
 أمير منطقة جازان يهنئ منسوبي إمارة المنطقة -عن بعد-عبر الرسائل النصية بعيد الفطر ..
منطقة جازان
 وزير الثقافة يلتقي برئيسة جمهورية اليونان
ثقافة وفنون
 نائب أمير الشرقية يؤكد دور غرفة الشرقية في دعم القطاع الخاص وتنسيق جهوده
المنطقة الشرقية
 شرطة القصيم: القبض على (3) مقيمين ارتكبو عددًا من جرائم النصب والاحتيال عبر مؤسسات وهمية
منطقة القصيم
 ” الصحة” تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة والسفر
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10372.54 نقطة
أبرز المواد
 ‫ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا
يكتبون
 غدا.. عقد فعالية “الألكسو في السعودية” بمشاركة عدد من الجهات الوطنية
أبرز المواد
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل مديري الجهات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل مديري الجهات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة

منطقة الحدود الشمالية
محافظ وادي الدواسر يدشن الهوية الجديدة لنادي الوادي الرياضي

محافظ وادي الدواسر يدشن الهوية الجديدة لنادي الوادي الرياضي

منطقة الرياض
“كارثة الـ400 مليار”.. العملات المشفرة تهوي خلال 24 ساعة

“كارثة الـ400 مليار”.. العملات المشفرة تهوي خلال 24 ساعة

أبرز المواد
أمير منطقة تبوك يشكر تعليم المنطقة

أمير منطقة تبوك يشكر تعليم المنطقة

منطقة تبوك

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل مديري الجهات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل مديري الجهات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=984507
المناطق - عرعر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بديوان الإمارة اليوم، مديري الإدارات الحكومية والعسكرية بالمنطقة للمعايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك وبداية الدوام الرسمي.

وهنأ سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الجميع بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى – عز وجل – أن يتقبل الله من الجميع الصيام والقيام، وأن يعيده بفضله ومنته، والوطن ينعم بالأمن والاستقرار والنمو في ظل قيادته الحكيمة – أيدها الله -.

وبين سموه أن الجميع شريك فيما تنعم به المملكة من استقرار ونمو وتطور، داعياً لمواصلة الجهود للمزيد من التطوير والنمو كل من موقعه وبما يتماهى مع كل ما هو جديد بجميع المجالات، مشيداً بما تحقق في شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك من استمرارية في الأعمال وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بالكفاءة المنشودة.

وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى أهمية رسم الخطط واتخاذ الاجراءات التنفيذية في شهور الصيف، حيث أوقات الفراغ الطويلة وما يتطلبه ذلك من استعدادات وأنشطة تراعي الإجراءات الاحترازية، وتزامن ذلك مع موسم السفر وما يتطلبه من التقيد بالقرارات الصادرة بهذا الشأن، متمنياً التوفيق والسداد للجميع.

روابط ذات صلة

مدير شرطة الحدود الشمالية يصدر عدد من قرارات التعيين بالمنطقة

مدير شرطة الحدود الشمالية يصدر عدد من قرارات التعيين بالمنطقة
جامعة الحدود الشمالية تعايد الكادر الصحي في برج الشمال الطبي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جامعة الحدود الشمالية تعايد الكادر الصحي في برج الشمال الطبي بمناسبة عيد الفطر المبارك.
جامعة الحدود الشمالية تنظم حفل معايدة لمنسوبيها

جامعة الحدود الشمالية تنظم حفل معايدة لمنسوبيها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*