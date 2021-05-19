احدث الأخبار

لبنان.. تعيين زينة عكر وزيرة للخارجية بالوكالة خلفا لشربل وهبة
أبرز المواد
 “البيئة” تضبط مخالفات حفر آبار مياه دون ترخيص في “القصيم” و”الشرقية”
المنطقة الشرقية
 “سرايا القدس” تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة ومواقع إسرائيلية بأسلحة متعددة
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل مديري الجهات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 محافظ وادي الدواسر يدشن الهوية الجديدة لنادي الوادي الرياضي
منطقة الرياض
 “كارثة الـ400 مليار”.. العملات المشفرة تهوي خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يشكر تعليم المنطقة
منطقة تبوك
 أمير منطقة جازان يهنئ منسوبي إمارة المنطقة -عن بعد-عبر الرسائل النصية بعيد الفطر ..
منطقة جازان
 وزير الثقافة يلتقي برئيسة جمهورية اليونان
ثقافة وفنون
 نائب أمير الشرقية يؤكد دور غرفة الشرقية في دعم القطاع الخاص وتنسيق جهوده
المنطقة الشرقية
 شرطة القصيم: القبض على (3) مقيمين ارتكبو عددًا من جرائم النصب والاحتيال عبر مؤسسات وهمية
منطقة القصيم
 ” الصحة” تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة والسفر
أبرز المواد
لبنان.. تعيين زينة عكر وزيرة للخارجية بالوكالة خلفا لشربل وهبة

لبنان.. تعيين زينة عكر وزيرة للخارجية بالوكالة خلفا لشربل وهبة

أبرز المواد
“البيئة” تضبط مخالفات حفر آبار مياه دون ترخيص في “القصيم” و”الشرقية”

“البيئة” تضبط مخالفات حفر آبار مياه دون ترخيص في “القصيم” و”الشرقية”

المنطقة الشرقية
“سرايا القدس” تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة ومواقع إسرائيلية بأسلحة متعددة

“سرايا القدس” تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة ومواقع إسرائيلية بأسلحة متعددة

أبرز المواد
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل مديري الجهات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل مديري الجهات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة

منطقة الحدود الشمالية

“سرايا القدس” تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة ومواقع إسرائيلية بأسلحة متعددة

“سرايا القدس” تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة ومواقع إسرائيلية بأسلحة متعددة
http://almnatiq.net/?p=984513
المناطق - وكالات

أعلنت “سرايا القدس” قصف تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة، وموقع “أميتاي” برشقة صواريخ “بدر 1″، وغلاف غزة وعدد من المواقع الإسرائيلية بقذائف الهاون الثقيل وبرشقات صاروخية.

وفي التفاصيل، أكدت “سرايا القدس”،  الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، قصف ومواقع ومستوطنات غلاف غزة بعدد من قذائف الهاون ورشقات صاروخية، وموقع “إيرز” بقذائف هاون من العيار الثقيل، لافتة إلى أن “موقع كسوفيم تحت حمم قذائفنا وصواريخنا”.

وكشفت “سرايا القدس” في وقت سابق من اليوم، عن قصف موقع “مارس” الجديد بشرقي خان يونس، وموقعي “نير عوز” و”صوفا”، بقذائف الهاون الثقيلة، مؤكدة أيضا، “قصف مواقع ومغتصبات تجمع أشكول الاستيطاني بعدد من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية”.

كما وأفادت “سرايا القدس” بأنه “تم رصد هبوط مروحيتين للعدو داخل موقع “نير عوز” بعد قصفه من السرايا بقذائف الهاون”.
وفي عملية مشتركة، أعلنت “سرايا القدس” وألوية “الناصر صلاح الدين” قصف موقع “كرم أبو سالم”  وأميتاي وحشودات إسرائيلية بشرقي رفح بقذائف الهاون الثقيل.

روابط ذات صلة

لبنان.. تعيين زينة عكر وزيرة للخارجية بالوكالة خلفا لشربل وهبة

لبنان.. تعيين زينة عكر وزيرة للخارجية بالوكالة خلفا لشربل وهبة
“كارثة الـ400 مليار”.. العملات المشفرة تهوي خلال 24 ساعة

“كارثة الـ400 مليار”.. العملات المشفرة تهوي خلال 24 ساعة
” الصحة” تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة والسفر

” الصحة” تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة والسفر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*