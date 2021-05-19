احدث الأخبار

لبنان.. تعيين زينة عكر وزيرة للخارجية بالوكالة خلفا لشربل وهبة
أبرز المواد
 “البيئة” تضبط مخالفات حفر آبار مياه دون ترخيص في “القصيم” و”الشرقية”
المنطقة الشرقية
 “سرايا القدس” تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة ومواقع إسرائيلية بأسلحة متعددة
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل مديري الجهات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 محافظ وادي الدواسر يدشن الهوية الجديدة لنادي الوادي الرياضي
منطقة الرياض
 “كارثة الـ400 مليار”.. العملات المشفرة تهوي خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يشكر تعليم المنطقة
منطقة تبوك
 أمير منطقة جازان يهنئ منسوبي إمارة المنطقة -عن بعد-عبر الرسائل النصية بعيد الفطر ..
منطقة جازان
 وزير الثقافة يلتقي برئيسة جمهورية اليونان
ثقافة وفنون
 نائب أمير الشرقية يؤكد دور غرفة الشرقية في دعم القطاع الخاص وتنسيق جهوده
المنطقة الشرقية
 شرطة القصيم: القبض على (3) مقيمين ارتكبو عددًا من جرائم النصب والاحتيال عبر مؤسسات وهمية
منطقة القصيم
 ” الصحة” تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة والسفر
أبرز المواد
لبنان.. تعيين زينة عكر وزيرة للخارجية بالوكالة خلفا لشربل وهبة

لبنان.. تعيين زينة عكر وزيرة للخارجية بالوكالة خلفا لشربل وهبة

أبرز المواد
“البيئة” تضبط مخالفات حفر آبار مياه دون ترخيص في “القصيم” و”الشرقية”

“البيئة” تضبط مخالفات حفر آبار مياه دون ترخيص في “القصيم” و”الشرقية”

المنطقة الشرقية
“سرايا القدس” تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة ومواقع إسرائيلية بأسلحة متعددة

“سرايا القدس” تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة ومواقع إسرائيلية بأسلحة متعددة

أبرز المواد
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل مديري الجهات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل مديري الجهات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة

منطقة الحدود الشمالية

لبنان.. تعيين زينة عكر وزيرة للخارجية بالوكالة خلفا لشربل وهبة

لبنان.. تعيين زينة عكر وزيرة للخارجية بالوكالة خلفا لشربل وهبة
http://almnatiq.net/?p=984519
المناطق - الرياض

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، الأربعاء، أن الرئيس ميشال عون وقَع مرسوم تعيين وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، في منصب وزيرة الخارجية بالوكالة، وذلك بعد طلب شربل وهبة إعفاءه من منصبه على خلفية التصريحات المسيئة التي أطلقها بحق المملكة و دول خليجية.

وستحتفظ زينة عكر بمنصبها كوزيرة للدفاع في حكومة تصريف الأعمال، إلى جانب توليها حقيبة الخارجية بالوكالة.

وكان وزير الخارجية شربل وهبة قد أصدر بيانا اعتذار فيه عما بدر منه من تصريحات مسيئة، وطلب إعفاءه من منصبه.

جاء ذلك بعدما استدعت السعودية والإمارات والبحرين والكويت سفراء لبنان لديها، وسلمتهم مذكرات احتجاج بخصوص تصريحات وهبة.

روابط ذات صلة

“سرايا القدس” تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة ومواقع إسرائيلية بأسلحة متعددة

“سرايا القدس” تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة ومواقع إسرائيلية بأسلحة متعددة
“كارثة الـ400 مليار”.. العملات المشفرة تهوي خلال 24 ساعة

“كارثة الـ400 مليار”.. العملات المشفرة تهوي خلال 24 ساعة
” الصحة” تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة والسفر

” الصحة” تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة والسفر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*