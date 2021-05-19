9926 مستفيداً من خدمات أقسام الطوارئ بمستشفيات الجوف

المناطق - الجوف

قدّمت أقسام الطوارئ في 9 مستشفيات بمنطقة الجوف خدماتها لـ 9926 مستفيداً خلال أيام عيد الفطر المبارك .

وأبانت صحة الجوف أنه بلغ عدد المراجعين للطوارئ بمستشفى النساء والولادة والأطفال 1432 مراجعاً, فيما بلغ عدد المراجعين لطوارئ مستشفى صوير العام 911 مراجعاً, إضافةً لـ 515 مراجعاً لطوارئ مستشفى أبو عجرم العام, واستقبل طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي 313 مراجعاً .

وأضافت أنه بلغ عدد المراجعين لطوارئ مستشفى دومة الجندل العام 1265 مراجعاً, فيما راجع طوارئ مستشفى طبرجل العام 2510 مراجعين, وبلغ عدد مراجعي طوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز 2763 مراجعاً, إلى جانب 217 مراجعاً لطوارئ مستشفى إرادة والصحة النفسية . ‏