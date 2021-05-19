السفير المعلمي يلتقي بالسفير الكوبي المعيّن حديثاً لدى الأمم المتحدة

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التقى معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي اليوم في مقر وفد المملكة الدائم في نيويورك بالسفير الكوبي المعيّن حديثاً لدى الأمم المتحدة بيدرو لويس كويستا.

وناقشا خلال اللقاء أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا الآراء حيال التطورات على الصعيد الإقليمي ‏والدولي.

وقدّم السفير الكوبي كويستا الشكر للمملكة على دعمها المتواصل لكوبا في أروقة الأمم المتحدة.