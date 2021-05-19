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الكويت تسجل 1119 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1016.. وتسجيل حالتي وفاة

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الكويت تسجل 1119 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1016.. وتسجيل حالتي وفاة

الكويت تسجل 1119 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1016.. وتسجيل حالتي وفاة
http://almnatiq.net/?p=984536
المناطق - واس

أعلنت الكويت تسجيل 1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 294693 في حين سجلت حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1703.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إنه تم تسجيل 1016 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 280940 حالة، مبيناً أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 33ر95 %.

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