بلدية بيشة تكثف حملة لتطهير وتعقيم ألعاب الأطفال في الحدائق العامة

المناطق - بيشة

نفذت بلدية بيشة حملة لتعقيم وتطهير ألعاب الأطفال الموزعة في الحدائق العامة كإجراء احترازي وقائي حفاظاً على الصحة العامة من انتشار فيروس كورونا، ومن أجل سلامة وحماية مرتاديها، حيث يتم ذلك بشكل دوري وفق إرشادات وزارة الصحة وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية المستمرة، واستخدام منتجات آمنة تضمن أعلى مستويات التعقيم دون التأثير على صحة الإنسان.

وأوضح رئيس بلدية بيشة الأستاذ علي بن سعيد آل جلبان أن البلدية كثفت أعمال التعقيم والتطهير في الأماكن العامة والشوارع وأسواق النفع العام وفي جميع طرق وشوارع وأحياء المحافظة وفي الحدائق العامة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وسعياً من البلدية لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع إلى جانب أعمال الإصحاح البيئي اليومية لتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية وللحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.