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التدريب التقني والمهني بتبوك يعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول 1443هـ

التدريب التقني والمهني بتبوك يعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول 1443هـ

منطقة تبوك
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التدريب التقني والمهني بتبوك يعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول 1443هـ

التدريب التقني والمهني بتبوك يعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول 1443هـ
http://almnatiq.net/?p=984545
المناطق- تبوك:

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك فتح باب القبول الإلكتروني للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات لمرحلة الدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة ومرحلة البكالوريوس للبنين للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1443هـ.وأوضح مدير الادارة بالمنطقة المهندس فهد المطيري أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate ابتدءاً من 10 / 11 / 1442 هـ، وحتى تاريخ 20 / 11 / 1442هـ لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي وابتدءاً من تاريخ 17 / 11 / 1442هـ حتى تاريخ 27 / 11 / 1442هـ لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات في الفترتين الصباحية والمسائية، وابتدءاً من 24 /11 /1442هـ وحتى 4 /12 /1442هـ لدبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية كما سيكون التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف ابتدءاً من تاريخ 28/ 11 / 1442هـ وحتى تاريخ 4/ 12 / 1442هـ .

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