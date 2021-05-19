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الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية بريطانيا

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الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية بريطانيا

الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية بريطانيا
http://almnatiq.net/?p=984548
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، خلال زيارة رسمية إلى لندن، معالي وزير الخارجية البريطاني دومينك راب.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق والتعاون في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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