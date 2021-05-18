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“المركز الوطني للأرصاد” : سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة

“المركز الوطني للأرصاد” : سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=984551
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمّن سحبا رعدية ممطرة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والعلا.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة ١١:٥٥ ليلا.

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