أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمّن سحبا رعدية ممطرة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والعلا.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة ١١:٥٥ ليلا.
“المركز الوطني للأرصاد” : سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمّن سحبا رعدية ممطرة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والعلا.
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