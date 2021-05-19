احدث الأخبار

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة
أبرز المواد
 الشباب والباطن يتغلّبان على العين والاتفاق في دوري المحترفين
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي المهندس المعبر بوفاة والدته ..
منطقة جازان
 القبض على مواطنين سرقا عقاقير طبية من أحد مستشفيات رفحاء
منطقة الحدود الشمالية
 “المركز الوطني للأرصاد” : سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية بريطانيا
أبرز المواد
 التدريب التقني والمهني بتبوك يعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول 1443هـ
منطقة تبوك
 الخزانة الأمريكية تزيل السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
أبرز المواد
 بلدية بيشة تكثف حملة لتطهير وتعقيم ألعاب الأطفال في الحدائق العامة
منطقة عسير
 الكويت تسجل 1119 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1016.. وتسجيل حالتي وفاة
أبرز المواد
 السفير المعلمي يلتقي بالسفير الكوبي المعيّن حديثاً لدى الأمم المتحدة
محليات
 وزير الثقافة يلتقي بوزيرة الثقافة والرياضة اليونانية
أبرز المواد
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة

أبرز المواد
الشباب والباطن يتغلّبان على العين والاتفاق في دوري المحترفين

الشباب والباطن يتغلّبان على العين والاتفاق في دوري المحترفين

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يعزي المهندس المعبر بوفاة والدته ..

أمير منطقة جازان يعزي المهندس المعبر بوفاة والدته ..

منطقة جازان
القبض على مواطنين سرقا عقاقير طبية من أحد مستشفيات رفحاء

القبض على مواطنين سرقا عقاقير طبية من أحد مستشفيات رفحاء

منطقة الحدود الشمالية

القبض على مواطنين سرقا عقاقير طبية من أحد مستشفيات رفحاء

القبض على مواطنين سرقا عقاقير طبية من أحد مستشفيات رفحاء
http://almnatiq.net/?p=984555
المناطق - رفحاء

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب بن خلف الخميس، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة قبضت على مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جريمة سرقة عقاقير طبية خاضعة لتنظيم التداول الطبي من صيدلية بأحد مستشفيات محافظة رفحاء، وقيامهما بحرق الأدوات المستخدمة في تنفيذها، لإخفاء معالم الجريمة، وتضليل الجهات الأمنية، وقد جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة

روابط ذات صلة

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل مديري الجهات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل مديري الجهات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة
مدير شرطة الحدود الشمالية يصدر عدد من قرارات التعيين بالمنطقة

مدير شرطة الحدود الشمالية يصدر عدد من قرارات التعيين بالمنطقة
جامعة الحدود الشمالية تعايد الكادر الصحي في برج الشمال الطبي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جامعة الحدود الشمالية تعايد الكادر الصحي في برج الشمال الطبي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*