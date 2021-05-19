احدث الأخبار

أمير منطقة جازان يعزي المهندس المعبر بوفاة والدته ..
منطقة جازان
 القبض على مواطنين سرقا عقاقير طبية من أحد مستشفيات رفحاء
منطقة الحدود الشمالية
 “المركز الوطني للأرصاد” : سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية بريطانيا
أبرز المواد
 التدريب التقني والمهني بتبوك يعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول 1443هـ
منطقة تبوك
 الخزانة الأمريكية تزيل السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
أبرز المواد
 بلدية بيشة تكثف حملة لتطهير وتعقيم ألعاب الأطفال في الحدائق العامة
منطقة عسير
 الكويت تسجل 1119 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1016.. وتسجيل حالتي وفاة
أبرز المواد
 السفير المعلمي يلتقي بالسفير الكوبي المعيّن حديثاً لدى الأمم المتحدة
محليات
 وزير الثقافة يلتقي بوزيرة الثقافة والرياضة اليونانية
أبرز المواد
 9926 مستفيداً من خدمات أقسام الطوارئ بمستشفيات الجوف
منطقة الجوف
 كبير قضاة فلسطين: الاحتلال هو السبب الوحيد للإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم
أبرز المواد
أمير منطقة جازان يعزي المهندس المعبر بوفاة والدته ..

أمير منطقة جازان يعزي المهندس المعبر بوفاة والدته ..

منطقة جازان
القبض على مواطنين سرقا عقاقير طبية من أحد مستشفيات رفحاء

القبض على مواطنين سرقا عقاقير طبية من أحد مستشفيات رفحاء

منطقة الحدود الشمالية
“المركز الوطني للأرصاد” : سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة

“المركز الوطني للأرصاد” : سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة
الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية بريطانيا

الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية بريطانيا

أبرز المواد

أمير منطقة جازان يعزي المهندس المعبر بوفاة والدته ..

أمير منطقة جازان يعزي المهندس المعبر بوفاة والدته ..
http://almnatiq.net/?p=984558
المناطق - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , تعازيه ومواساته لمدير محطات التحلية بالشقيق سابقاً وعضوا المجلس المحلي بمحافظة صبيا المهندس موسى بن حسن معبر في وفاة والدته ـ رحمها الله ـ التي وافتها المنية بعد معاناة مع المرض.
وسأل سموه -الله تعالى- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
من جانبه عبر المهندس موسى معبر عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جــازان على مواساته له ولأسرته في هذا المصاب، سائلًا -المولى جل وعلا – ان لا يريه مكروه في عزيز لديه ..

روابط ذات صلة

أمير منطقة جازان يهنئ منسوبي إمارة المنطقة -عن بعد-عبر الرسائل النصية بعيد الفطر ..

أمير منطقة جازان يهنئ منسوبي إمارة المنطقة -عن بعد-عبر الرسائل النصية بعيد الفطر ..
أمانة منطقة جازان تبدأ بتنفيذ خطتها الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية في المقاهي

أمانة منطقة جازان تبدأ بتنفيذ خطتها الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية في المقاهي
أمير منطقة جازان يعزي أسرتي الشيخ الفقيه و الجهامي

أمير منطقة جازان يعزي أسرتي الشيخ الفقيه و الجهامي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*