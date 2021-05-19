أمير منطقة جازان يعزي المهندس المعبر بوفاة والدته ..

المناطق - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , تعازيه ومواساته لمدير محطات التحلية بالشقيق سابقاً وعضوا المجلس المحلي بمحافظة صبيا المهندس موسى بن حسن معبر في وفاة والدته ـ رحمها الله ـ التي وافتها المنية بعد معاناة مع المرض.

وسأل سموه -الله تعالى- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

من جانبه عبر المهندس موسى معبر عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جــازان على مواساته له ولأسرته في هذا المصاب، سائلًا -المولى جل وعلا – ان لا يريه مكروه في عزيز لديه ..