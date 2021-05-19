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مصر تقرر تمديد تطبيق قرارات الحد من “كورونا” حتى نهاية مايو

مصر تقرر تمديد تطبيق قرارات الحد من “كورونا” حتى نهاية مايو
http://almnatiq.net/?p=984563
المناطق - وكالات

قررت اللجنة المصرية العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد اليوم تمديد تطبيق قراراتها السابقة بشأن حظر أي اجتماعات أو فعاليات أو مؤتمرات أو حفلات في أيّة منشآت أيّا كانت وغلق الكافتيريات والمطاعم ودور السينما وما يماثلها في الساعة 9 مساء حتى نهاية شهر مايو الجاري، باستثناء الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، حيث تقرر إعادة فتحها شريطة الالتزام -بكل حسم- بالإجراءات الاحترازية.
وشدد رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم على تطبيق قرارات خفض أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتوسع في البرنامج القومي للتطعيم باللقاحات للعاملين في جميع المنشآت السياحية.
كما تم التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية -بمنتهى الحسم- في أعمال الامتحانات المقرر إجراؤها، مع التأكيد على السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط، على أن يتم استكمال العملية التعليمية في هذا العام الدراسي عن بُعد بداية من شهر يونيو المقبل.

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