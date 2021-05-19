احدث الأخبار

أمير منطقة جازان يطمئن على صحة شيخ شمل قبائل بيش ..
منطقة جازان
 تقرير أممي يرصد تعرض الأطفال في سوريا لانتهاكات جسيمة ومستويات عنف مروعة
أبرز المواد
 مصر تقرر تمديد تطبيق قرارات الحد من “كورونا” حتى نهاية مايو
أبرز المواد
 الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة
أبرز المواد
 الشباب والباطن يتغلّبان على العين والاتفاق في دوري المحترفين
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي المهندس المعبر بوفاة والدته ..
منطقة جازان
 القبض على مواطنين سرقا عقاقير طبية من أحد مستشفيات رفحاء
منطقة الحدود الشمالية
 “المركز الوطني للأرصاد” : سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية بريطانيا
أبرز المواد
 التدريب التقني والمهني بتبوك يعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول 1443هـ
منطقة تبوك
 الخزانة الأمريكية تزيل السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
أبرز المواد
 بلدية بيشة تكثف حملة لتطهير وتعقيم ألعاب الأطفال في الحدائق العامة
منطقة عسير
أمير منطقة جازان يطمئن على صحة شيخ شمل قبائل بيش ..

أمير منطقة جازان يطمئن على صحة شيخ شمل قبائل بيش ..

منطقة جازان
تقرير أممي يرصد تعرض الأطفال في سوريا لانتهاكات جسيمة ومستويات عنف مروعة

تقرير أممي يرصد تعرض الأطفال في سوريا لانتهاكات جسيمة ومستويات عنف مروعة

أبرز المواد
مصر تقرر تمديد تطبيق قرارات الحد من “كورونا” حتى نهاية مايو

مصر تقرر تمديد تطبيق قرارات الحد من “كورونا” حتى نهاية مايو

أبرز المواد
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة

أبرز المواد

أمير منطقة جازان يطمئن على صحة شيخ شمل قبائل بيش ..

أمير منطقة جازان يطمئن على صحة شيخ شمل قبائل بيش ..
http://almnatiq.net/?p=984571
جازان -فضه عطيف

اطمأنّ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم ، على صحة شيخ شمل قبائل محافظة بيش الشيخ جابر بن محمد عكفي الذي يرقد حاليا بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان  إثر عارض صحي ألمّ به ادخل على اثره للمستشفى, متمنياً له الصحة والعافية.

من جهته عبر أبن شيخ شمل قبائل بيش الاستاذ حسن بن جابر عكفي باسمه ونيابة عن كافة أفراد أسرته ، عن عظيم شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على اطمئنانه على والده الغير مستغرب من سموه , داعياً الله -عزوجل- أن يمتعه بالصحة والعافية.

روابط ذات صلة

أمير منطقة جازان يعزي المهندس المعبر بوفاة والدته ..

أمير منطقة جازان يعزي المهندس المعبر بوفاة والدته ..
أمير منطقة جازان يهنئ منسوبي إمارة المنطقة -عن بعد-عبر الرسائل النصية بعيد الفطر ..

أمير منطقة جازان يهنئ منسوبي إمارة المنطقة -عن بعد-عبر الرسائل النصية بعيد الفطر ..
أمانة منطقة جازان تبدأ بتنفيذ خطتها الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية في المقاهي

أمانة منطقة جازان تبدأ بتنفيذ خطتها الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية في المقاهي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*