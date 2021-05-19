أمير منطقة جازان يطمئن على صحة شيخ شمل قبائل بيش ..

جازان -فضه عطيف

اطمأنّ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم ، على صحة شيخ شمل قبائل محافظة بيش الشيخ جابر بن محمد عكفي الذي يرقد حاليا بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان إثر عارض صحي ألمّ به ادخل على اثره للمستشفى, متمنياً له الصحة والعافية.

من جهته عبر أبن شيخ شمل قبائل بيش الاستاذ حسن بن جابر عكفي باسمه ونيابة عن كافة أفراد أسرته ، عن عظيم شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على اطمئنانه على والده الغير مستغرب من سموه , داعياً الله -عزوجل- أن يمتعه بالصحة والعافية.