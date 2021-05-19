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جمعية الإدارة الصحية بالمنطقة الشرقية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها من المتطوعين

جمعية الإدارة الصحية بالمنطقة الشرقية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها من المتطوعين

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جمعية الإدارة الصحية بالمنطقة الشرقية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها من المتطوعين

جمعية الإدارة الصحية بالمنطقة الشرقية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها من المتطوعين
http://almnatiq.net/?p=984573
الدمام _ فتحية العبدالله

نظم فرع جمعية الإدارة الصحية بالمنطقة الشرقية  حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور المتطوعين الصحيين بنادي التطوع الصحي ومنصة التطوع الصحي بالشرقية وأعضاء الجمعية، وذلك بمقرها الرئيسي بفندق النوفتيل بالدمام .
وألقى خلال الاحتفاء مدير الجمعية الأستاذ ثامر بن عبدالله الدرعان كلمة رفع من خلالها باسم المتطوعين أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه -حفظهما الله- ولمعالي وزير الصحة بمناسبة عيد الفطر المبارك . 
وقدم الدرعان  باسم الجميع الشكر لكل من شارك في أعمال التطوع من قادة ومتطوعين خلال الشهر الفضيل على ما قدموه لخدمة المجتمع وتطبيق الاحترازات الوقائية وجهودهم في بمبادرة إفطار صائم التي أطلقتها الجمعية على مستوى المملكة ، داعياً الله أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات والمسرات وهم في صحة وسلامة دائمة، وأن يحفظ الله بلادنا وقادتنا ورجال أمننا وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار وسائر بلاد المسلمين.
وأوضح الدرعان أن الاحتفاء بالمتطوعين هو أقل واجب لهم في رد الجميل في مثل هذه المناسبات الاجتماعية، التي من شأنها زيادة أواصر المحبة والألفة بين المتطوعين في الجمعية الذين يلتقون فيها ويتبادلون التحايا مع تطبيق كافة الاحترازات الوقائية في جو بهيج من شأنه أن يعزز الأداء في العمل.

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