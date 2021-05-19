فيصل بن فرحان: تصريحات وزير خارجية لبنان عنصرية وغير دبلوماسية

المناطق - الرياض

علق وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، على تصريحات وزير خارجية لبنان المستقيل، شربل وهبة، على المملكة ودول الخليج ووصفهم بـ”البدو”.

وقال الأمير فيصل بن فرحان خلال مقابلة مع قناة العربية، ردًا على تصريحات شربل وهبة، إن تصريحاته أقل ما يقال عنها إنها غير دبلوماسية وعنصرية ولا تمثل الشعب اللبناني.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان، إلى حرص السعودية على مستقبل لبنان “لكن عليه أن يجد السبيل لإنقاذ نفسه”، مؤكدا على أن هيمنة حزب الله على القرار السياسي تعطل أي إصلاح حقيقي.

وكانت وزارة الخارجية استنكرت، بشدة ما تضمنته تصريحات وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون.