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الأجانب يرفعون ملكيتهم في 85 شركة و”بوان” تتصدر ..

الأجانب يرفعون ملكيتهم في 85 شركة و”بوان” تتصدر ..
http://almnatiq.net/?p=984607
المناطق - الرياض

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، بنهاية جلسة الاربعاء الموافق 19-05-2021 والذي يخص تداولات يوم 17 مايو 2021 (الاثنين) عن ارتفاع ملكيتهم في 85 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول”، وتم شراء 12.2 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 422 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 77 شركة اخرى عن طريق بيع 4 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 173 مليون ريال .

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة بوان من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت ملكيتهم 0.45% لتصبح 10.33%، بعد ان كانت 9.88%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء 270 الف سهم بقيمة سوقية 10 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدر صندوق الجزيرة ريت من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب وتراجعت ملكيتهم 0.69%، لتصبح  3.21%، بعد ان كانت 3.90% في الجلسة السابقة، وتم بيع 81.4 الف سهم بقيمة سوقية 2.5 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

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