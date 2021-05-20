غوتيريش يؤكد أن جائحة كوفيد-19 تغذي دوافع الصراع وعدم الاستقرار في أفريقيا

المناطق - وكالات

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه بعد مرور عام على انتشار جائحة كوفيد-19، أن الأزمة تغذي العديد من دوافع الصراع وعدم الاستقرار في قارة أفريقيا.

ودعا غوتيريش، في كلمته أمام مجلس الأمن خلال الجلسة الافتراضية المنعقدة أمس لدراسة كيفية معالجة الأسباب الجذرية للصراع مع تعزيز التعافي بعد الجائحة في أفريقيا، إلى أن تكون النساء والشباب جزءا من خطط أفريقيا للتعافي من جائحة كوفيد -19.

وأشار إلى أن العديد من المجتمعات والبلدان تعاني من بيئة سلام وأمن معقدة، مفيداً أن تحديات مثل اللامساواة طويلة الأمد والفقر وانعدام الأمن الغذائي واضطراب المناخ، تزيد من مخاطر عدم الاستقرار.