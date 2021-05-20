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إيران: توصلنا إلى إطار اتفاق في مفاوضات فيينا

إيران: توصلنا إلى إطار اتفاق في مفاوضات فيينا
http://almnatiq.net/?p=984613
المناطق - وكالات

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن توصل أطراف مفاوضات فيينا إلى إطار اتفاق حول إحياء الصفقة النووية مع إيران.

وصرح عراقجي، الذي يمثل إيران في مفاوضات فيينا، خلال تصريح صحفي أدلى به عقب انتهاء جولتها الرابعة: “يمكن الآن القول إننا توصلنا إلى هيكل الاتفاقي وتم تحديد نصه الرئيسي، لكن العديد من بنوده لا تزال قيد التفاوض ولا تزال بعض القضايا الرئيسية محل خلاف”.

وأضاف عراقجي: “لا يمكن القول إن العمل قد انتهى، لكننا أحرزنا تقدما جيدا للغاية. لقد واصلنا الوقوف بحزم، والاختلافات هي حيث مصالحنا على المحك. نأمل أن تتخذ الوفود قراراتها بحلول الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق”.

وتابع: “نأمل أن تكون جولة المفاوضات المقبلة الجولة الأخيرة… توصلنا إلى حل لبعض العقد في مجالي رفع العقوبات الأمريكية وخطوات إيران النووية لكن بعض العقد لا تزال عالقة”.

وأوضح أن “بعض القضايا الأساسية لا تزال عالقة لكن هذا لا يعني أنه لا حل لها”،  كما أضاف: “لا يوجد برنامج لزيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي”.

وأعلن المدير السياسي للاتحاد الأوروبي، إنريك مورا، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، عن اختتام الجولة الرابعة من المفاوضات حول مصير الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني في فيينا، مؤكدا أن الجولة الخامسة ستنطلق الأسبوع المقبل.

وشدد مورا على أنه “على قناعة تامة” بأن أطراف المفاوضات ستتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إحياء الصفقة النووية.

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