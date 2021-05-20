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ما هي خطورة الإصابة بـ “كورونا” على الحمل والإنجاب؟

ما هي خطورة الإصابة بـ “كورونا” على الحمل والإنجاب؟
http://almnatiq.net/?p=984636
المناطق - الرياض:

أكدت وزارة الصحة خطورة الإصابة بفيروس كورونا، على صحة المرأة الحامل والإنجاب، مشيرة إلى أن الإصابة بالفيروس تزيد عوامل إصابة المرأة الحامل بأعراض شديدة تحتم الدخول للمستشفى أو الولادة المبكرة.

وأوضحت الوزارة أنه عند الحمل مع الإصابة بمرض مزمن كالسمنة أو سكري الحمل، تزيد عوامل خطر حدوث مضاعفات شديدة عند الإصابة بكورونا، مقارنة بالنساء في نفس العمر من غير الحوامل.

ولفتت إلى خطر كورونا على الجنين، حيث إنه قد يزيد خطر الولادة المبكرة أو وفاة الأجنة لدى النساء المصابات بالفيروس، وبعد الولادة هناك احتمالية لإصابة المولود بالفيروس إذا تعرض له.

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