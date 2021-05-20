أخصائية نفسية توضح الآثار الخطيرة للتنمر

المناطق - الرياض:

حذرت أخصائية نفسية من خطورة تعرض الأشخاص لظاهرة التنمر، داعيةً إلى معالجة آثار ذلك حتى لا يصل الأمر إلى الانتـحار.

وأوضحت الأخصائية النفسية نادرة العصيمي، إن التنمر له عدة أنواع تشمل لفظياً وجسدياً وجنسياً وإلكترونياً، وكذلك اجتماعياً وعرقياً، مشيرةً إلى أن 7 من كل 10 أشخاص يتعرضون للتنمر.

وبينت في لقاء مع “برنامج اليوم” على قناة “الإخبارية”، أن الآثار النفسية للتنمر تتضمن ضعف الثقة بالنفس وضعف تقدير الذات، ومن ثم الدخول بنوع من العزلة والاكتئاب والقلق وقد يصل الأمر إلى الانتـحار.

ونصحت الأسر باستيعاب حالة الأطفال الذين يتعرضون للتنمر، مبينةً أن الطفل عندما يكون خائفًاً من تنمر تعرّض له في المدرسة أو على وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يجد قبولاً لدى الأهل في التعامل معه وتقبل تلك الأمور.