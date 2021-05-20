الأرصاد: سحب رعدية وغبار يُعيق الرؤية على حائل

المناطق - حائل:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ‏على ‏منطقة ‏حائل تضمن سحباً رعدية ونشاطاً ‏في ‏الرياح ‏السطحية وأتربة مثارة ‏تؤدي ‏إلى تدني مدى ‏الرؤية, ‏تشمل ‏مدينة حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها‏. ‏



وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى السادسة ‏مساءً.‏