الأرصاد: سحب رعدية وغبار يُعيق الرؤية على حائل

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http://almnatiq.net/?p=984651
المناطق - حائل:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ‏على ‏منطقة ‏حائل تضمن سحباً رعدية ونشاطاً ‏في ‏الرياح ‏السطحية وأتربة مثارة ‏تؤدي ‏إلى تدني مدى ‏الرؤية, ‏تشمل ‏مدينة حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها‏. ‏

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى السادسة ‏مساءً.‏

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