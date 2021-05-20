هاتف من “هواوي” قابل للثني ويقاوم النار.. تعرف على سعره

استعرض المدوّن الشهير Zack Nelson مدى قدرة هاتف Huawei Mate X2 على تحمل أقسى الاختبارات، بدءًا من النيران مرورًا بالعوامل التي تعرضه للخدوش والكسر.

وتعمَّد المدون تجريح الشاشة الخارجية للهاتف بأداة حادة، إلا أن الشاشة أظهرت مقاومة للخدوش من الدرجة السادسة، بينما أظهرت الطبقة الواقية للشاشة المرنة الداخلية مقاومة أقل.

واستعان المدون بولاعة ووجه نيرانها نحو شاشة الهاتف الخارجية لمدة 30 ثانية تقريبا، لكن الشاشة لم تظهر عليها أي آثار للحرق وتابعت عملها بشكل طبيعي.

وعندما عرض المدون، شاشة الهاتف المرنة الداخلية للنار لأكثر من 10 ثوان ظهرت عليها آثار الحرق لكنها عملت بسلاسة أيضا دون أن تتأثر، كما لم تخدش هذه الشاشة عند تعريضها لحبات الرمل.

وأظهر هيكل الهاتف القابل للثني، والبالغ سعره 3 آلاف دولار، متانة قوية ولم يتكسر عندما حاول المدون ثنيه بقوة بكلتا يديه، كما لم يتعرض الزجاج الواقي لكاميرات الهاتف لأي ضرر عندما حاول Nelson خدشه باستعمال شفرة حادة.

وفقا لـ”روسيا اليوم”