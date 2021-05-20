احدث الأخبار

هاتف من “هواوي” قابل للثني ويقاوم النار.. تعرف على سعره
أبرز المواد
 الأرصاد: سحب رعدية وغبار يُعيق الرؤية على حائل
أبرز المواد
 “أمانة المدينة” تعلن طرح فرصة استثمارية جديدة لإنشاء مستشفى للرعاية الطبية
أبرز المواد
 أخصائية نفسية توضح الآثار الخطيرة للتنمر
أبرز المواد
 الهند تسجل أكثر من 250 ألف إصابة جديدة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 بعد إغلاقه لإصابة مديره بـ “كورونا”.. تعقيم بنك بالطائف وإعادة فتحه
أبرز المواد
 ما هي خطورة الإصابة بـ “كورونا” على الحمل والإنجاب؟
أبرز المواد
 “الأرصاد”: تقلبات جوية على معظم المناطق
أبرز المواد
 أردوغان: نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من إسطنبول قرار سياسي
أبرز المواد
 مصادر: حج هذا العام 1442 هـ سيشمل الحجاج القادمين من الخارج
أبرز المواد
 بتهمة الاحتيال..اعتقال مدرب الهلال والنصر السابق
أبرز المواد
 وفود رسمية وشعبية لبنانية تزور سفير المملكة لدى لبنان مستنكرة ما تضمنته تصريحات الوزير شربل
أبرز المواد
هاتف من “هواوي” قابل للثني ويقاوم النار.. تعرف على سعره

هاتف من “هواوي” قابل للثني ويقاوم النار.. تعرف على سعره

أبرز المواد
الأرصاد: سحب رعدية وغبار يُعيق الرؤية على حائل

الأرصاد: سحب رعدية وغبار يُعيق الرؤية على حائل

أبرز المواد
“أمانة المدينة” تعلن طرح فرصة استثمارية جديدة لإنشاء مستشفى للرعاية الطبية

“أمانة المدينة” تعلن طرح فرصة استثمارية جديدة لإنشاء مستشفى للرعاية الطبية

أبرز المواد
أخصائية نفسية توضح الآثار الخطيرة للتنمر

أخصائية نفسية توضح الآثار الخطيرة للتنمر

أبرز المواد

هاتف من “هواوي” قابل للثني ويقاوم النار.. تعرف على سعره

هاتف من “هواوي” قابل للثني ويقاوم النار.. تعرف على سعره
http://almnatiq.net/?p=984655

استعرض المدوّن الشهير Zack Nelson مدى قدرة هاتف Huawei Mate X2 على تحمل أقسى الاختبارات، بدءًا من النيران مرورًا بالعوامل التي تعرضه للخدوش والكسر.

وتعمَّد المدون تجريح الشاشة الخارجية للهاتف بأداة حادة، إلا أن الشاشة أظهرت مقاومة للخدوش من الدرجة السادسة، بينما أظهرت الطبقة الواقية للشاشة المرنة الداخلية مقاومة أقل.

واستعان المدون بولاعة ووجه نيرانها نحو شاشة الهاتف الخارجية لمدة 30 ثانية تقريبا، لكن الشاشة لم تظهر عليها أي آثار للحرق وتابعت عملها بشكل طبيعي.

وعندما عرض المدون، شاشة الهاتف المرنة الداخلية للنار لأكثر من 10 ثوان ظهرت عليها آثار الحرق لكنها عملت بسلاسة أيضا دون أن تتأثر، كما لم تخدش هذه الشاشة عند تعريضها لحبات الرمل.

وأظهر هيكل الهاتف القابل للثني، والبالغ سعره 3 آلاف دولار، متانة قوية ولم يتكسر عندما حاول المدون ثنيه بقوة بكلتا يديه، كما لم يتعرض الزجاج الواقي لكاميرات الهاتف لأي ضرر عندما حاول Nelson خدشه باستعمال شفرة حادة.

وفقا لـ”روسيا اليوم”

روابط ذات صلة

الأرصاد: سحب رعدية وغبار يُعيق الرؤية على حائل

الأرصاد: سحب رعدية وغبار يُعيق الرؤية على حائل
“أمانة المدينة” تعلن طرح فرصة استثمارية جديدة لإنشاء مستشفى للرعاية الطبية

“أمانة المدينة” تعلن طرح فرصة استثمارية جديدة لإنشاء مستشفى للرعاية الطبية
أخصائية نفسية توضح الآثار الخطيرة للتنمر

أخصائية نفسية توضح الآثار الخطيرة للتنمر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*