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“الجوازات”: إنهاء إجراءات سفر المواطنين عبر 19 منفذًا بريًا وجويًا

“الجوازات”: إنهاء إجراءات سفر المواطنين عبر 19 منفذًا بريًا وجويًا
http://almnatiq.net/?p=984664
المناطق - الرياض:

تواصل المديرية العامة للجوازات، إنهاء إجراءات سفر المواطنين عبر 19 منفذًا بريًا وجويًا، بعد قرار رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والجوية بشكل كامل.

وباشرت “الجوازات” مهامها في إنهاء إجراءات سفر المواطنين، والتحقق من شروط السفر على المسافرين آليًا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت أمس (الأربعاء)، إحصائية عن أكثر الوجهات التي قصدها المواطنون المغادرون جوا، وهي على الترتيب: الإمارات، ثم مصر، فقطر، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، كما سيطر جسر الملك فهد الموصّل للبحرين على غالبية المسافرين عبر المنافذ البرية.

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