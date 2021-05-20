الحصيني يتوقع تشكل سحب رعدية ممطرة ورياح وأتربة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

المناطق - الرياض:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، تشكل مجموعة من السحب على عدة مرتفعات بعضها ممطر، وستكون مصحوبة بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة، خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ولفت الحصيني في تغريدة له عبر حسابه في “تويتر”، إلى أن السحب ستتشكل على أجزاء من حائل والجوف وتبوك ومرتفعات الباحة وعسير وجازان وغرب القصيم الأمطار معظمها خفيفة لمتوسطة يرافق ذلك رياح مثيرة للأتربة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير، الباحة ومكة المكرمة، وسماء غائمة جزئيًا على كل من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك والحدود الشمالية تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة.

كما تتشكل على شرق المرتفعات والأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى مناطق القصيم ،حائل الحدود الشمالية والجوف قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.