فيديو.. “متهور” يتسبب في انقلاب مركبة على دائري الرياض ويلوذ بالفرار

المناطق - الرياض:

تسبب متهور في انقلاب مركبة “كامري”، إثر اصطدامه بها مساء الأحد الماضي، على الطريق الدائري الشمالي بالرياض، قبل أن يلوذ بالفرار.

وقال شقيق المواطن الذي تعرض للحِادث، ماهر العازمي، إن المتهور صدم أخاه من الجهة اليمنى أثناء سيره على الدائري الشمالي امتداد (طريق الرياض – الدمام) فوق جسر الفحص الدوري، حيث تفاجأ شقيقه بشخص “متهور” يحاول تجاوز مركبته لكنه فقد السيطرة عليها وصدم سيارة أخيه ما أدى إلى انقلابها.

وأضاف أن الجاني لاذ بالفرار فور ارتكاب جريمته، مبينًا أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات لكنه تسبب في تضرر السيارة بالكامل، ومن المقرر تحويلها إلى “التشليح”.

وأشار إلى أن المرور باشر الحادثِة، لكنه لم يتمكن من تحديد هوية الجاني؛ لأن بيانات لوحة المركبة غير واضحة، آملاً أن تتمكن الجهات الأمنية المختصة من الوصول للجاني باستخدام التقنيات الحديثة، خاصةً أن كاميرات المراقبة بالمحلات القريبة من موقع الحِادث رصدت المركبة أثناء هروبها.

وأوضح أن أخاه تملك هذه السيارة حديثًا، بعدما انتهى للتو من عناء الأقساط لمدة خمس سنوات، لكنه سيضطر لشراء سيارة جديدة ودفع أقساطها من جديد، بعد الحِادث الذي تعرضت له سيارته.

ونوّه بأن شقيقه يعاني شلل أطفال منذ الصغر، وتعرض قبل 6 أشهر لإصابة في الركبة وتم تركيب “صابونة اصطناعية” له، وكان يواظب على العلاج الطبيعي، لكن الحِادث أثر على ركبته، وسيضطره لبدء فترة العلاج الطبيعي من جديد.