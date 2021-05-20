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باحثون بجامعة الإمام عبدالرحمن يبتكرون أداة تشخيص سريعة للفيروس المسبب لأعراض كورونا

باحثون بجامعة الإمام عبدالرحمن يبتكرون أداة تشخيص سريعة للفيروس المسبب لأعراض كورونا

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باحثون بجامعة الإمام عبدالرحمن يبتكرون أداة تشخيص سريعة للفيروس المسبب لأعراض كورونا

باحثون بجامعة الإمام عبدالرحمن يبتكرون أداة تشخيص سريعة للفيروس المسبب لأعراض كورونا
http://almnatiq.net/?p=984676
المناطق - الشرقية:

تمكن مجموعة من الباحثين، بمعهد الأبحاث والاستشارات الطبية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، من التوصل إلى أداة تشخيص سريعة للفيروس المسبب لأعراض كورونا (كوفيد- 19).

وأكدت الجامعة أن هذه الأداة تتميز بالسرعة والدقة والكفاءة العالية للتشخيص مقارنة بالطرق التقليدية، مضيفة أنه تم نشر ورقتين علميتين بشأنها في مجلات علمية عالمية مرموقة.

ونبهت بأن هذا المشروع البحثي يعد أحد مشاريع التمويل المؤسسي الممول من وزارة التعليم، كما حصل الاكتشاف على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ لكونه يعد إحدى التقنيات البحثية الواعدة التي من الممكن تسويقها كأحد أهم المنتجات البحثية.

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