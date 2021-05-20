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لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع توطين نشاط بيع ألعاب الأطفال

لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع توطين نشاط بيع ألعاب الأطفال

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لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع توطين نشاط بيع ألعاب الأطفال

لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع توطين نشاط بيع ألعاب الأطفال
http://almnatiq.net/?p=984679
المناطق - واس:

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، عددًا من الجولات التفتيشية على محلات بيع ألعاب الأطفال بالمنطقة، بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين التي بلغت 67% .

وأوضح أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران عبدالله الدوسري أن اللجنة قامت بزيارة 17 محلاً بلغ عدد العاملين فيها من السعوديين 28 موظفاً سعودياً منهم 4 سعوديات، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في القطاع 14 وافداً من مختلف الجنسيات، مؤكداً أنه تم حصر فرصتي عمل جاري توطينهما .

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