لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع توطين نشاط بيع ألعاب الأطفال

المناطق - واس:

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، عددًا من الجولات التفتيشية على محلات بيع ألعاب الأطفال بالمنطقة، بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين التي بلغت 67% .



وأوضح أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران عبدالله الدوسري أن اللجنة قامت بزيارة 17 محلاً بلغ عدد العاملين فيها من السعوديين 28 موظفاً سعودياً منهم 4 سعوديات، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في القطاع 14 وافداً من مختلف الجنسيات، مؤكداً أنه تم حصر فرصتي عمل جاري توطينهما .