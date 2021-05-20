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جامعة حائل تعلن آلية وضوابط الدراسة في الفصل الصيفي للعام الجامعي 1442هـ

جامعة حائل تعلن آلية وضوابط الدراسة في الفصل الصيفي للعام الجامعي 1442هـ

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جامعة حائل تعلن آلية وضوابط الدراسة في الفصل الصيفي للعام الجامعي 1442هـ

جامعة حائل تعلن آلية وضوابط الدراسة في الفصل الصيفي للعام الجامعي 1442هـ
http://almnatiq.net/?p=984682
المناطق - واس:

أعلنت جامعة حائل عن آلية بدء سير الدراسة العملية الأكاديمية خلال الفصل الصيفي للعام الجامعي 1442 هـ، وفق عدد من الآليات والإجراءات الاحترازية المتبعة، حفاظاً على سلامة الجميع.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد الشمري أن التدريس سيكون – عن بُعد – للمقررات النظرية والأجزاء النظرية من المقررات العملية والتدريبية وما يتعلق بها من تكليفات وأنشطة، وذلك من خلال نظام إدارة التعليم الإلكتروني “البلاك بورد”، فيما ستكون حضورياً لدراسة المقررات العملية والاختبارات نصف الفصلية والنهائية، مؤكداً للجميع ضرورة أخذ لقاح فيروس كورونا، وتحميل تطبيق “توكلنا”.

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