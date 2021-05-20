أمانة نجران تنجز مشروع حديقة الملك عبدالعزيز بتكلفة 4.909.278 ريالاً

المناطق - واس:

أنهت أمانة منطقة نجران إنجاز أعمال مشروع حديقة الملك عبدالعزيز شرق مدينة نجران على مساحة 36312 متراً مربعاً ، بتكلفة إجمالية تقدر بـ ” 4.909.278″ ريالاً.



وأكد أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي أن الأمانة تولي مشروعات أنسنة المدن والمنتزهات والحدائق والملاعب والساحات العامة اهتمامًا كبيرًا ، لما لها من دور فعال في التنمية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والبيئية والترفيهية والجمالية، إضافة إلى كونها تشكل متنفسًا لأهالي مدينة نجران وسكانها لقضاء أمتع اللحظات وسط تكامل جميع الخدمات والمرافق الحيوية التي تلبي حاجاتهم، بالإضافة إلى المشروعات التطويرية والخدمية التي تنفذها الأمانة بما يُعزّز دورها في تحسين جودة الحياة وتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.



يذكر أن أعمال المشروع تضمنت مسطحات خضراء وملاعب ومشايات وألعاب للأطفال ومظلات خشبية ومقاعد خرسانية وأرضيات مطاطية.