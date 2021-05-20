إخلاء قرى في جنوب اليونان بسبب حرائق الغابات

المناطق - وكالات

أخلت السلطات في منطقة كورينث بجنوب اليونان اليوم, ست قرى بسبب اندلاع حرائق الغابات.

وقال مسؤول في دائرة الإطفاء اليونانية في تصريح للصحفيين ، إن أكثر من 180 من رجال الإطفاء يكافحون الحريق بدعم من 62 عربة إطفاء و17 طائرة وثلاث طائرات هليكوبتر، مشيرًا إلى أن السلطات أمرت بإخلاء ست قرى كإجراء احترازي، وأجلت نحو 300 شخص.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى في الحريق الذي بدأ مساء أمس الأربعاء في منتجع صغير على شاطئ البحر في شبه جزيرة بيلوبونيز على بعد 90 كم من العاصمة أثينا.