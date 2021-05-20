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استشهاد فلسطينية وإصابة العشرات في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على قطاع غزة

استشهاد فلسطينية وإصابة العشرات في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على قطاع غزة
http://almnatiq.net/?p=984707
المناطق - وكالات

استشهدت، اليوم ، مواطنة فلسطينية ، وأصيب نحو 30 آخرون، غالبيتهم أطفال، في غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الحربية على مناطق مختلفة في قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية وطبية في غزة، أن المواطنة هدى الخزندار استشهدت ،وأصيب 6 آخرون، بينهم 3 أطفال، جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة الخوالدة في منطقة السطر الغربي في المدينة.
كما أصيب سبعة مواطنين فلسطينيين بينهم 4 أطفال، في قصف صاروخي لمنزل يعود لعائلة إسليم في حي الصبرة وسط مدينة غزة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء، حيث وصفت حالة طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام بالخطيرة، بعدما تعرضت لبتر في القدم، بشظية الصاروخ.
فيما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في منطقة المشتل شمال غرب مدينة غزة، مما أدى إلى تدميره بالكامل، وإلحاق دمار في المنازل المجاورة، إضافة إلى قصف الشارع الرئيس في منطقة الصفطاوي شمال المدينة، بعدد من الصواريخ، مما أدى إلى إحداث حفر عميقة، ودمار كبير في المنازل، والمحلات التجارية، وممتلكات المواطنين في المكان.
بينما استهدفت طائرات الاحتلال عددا من الشوارع والأراضي الزراعية على مدخل شارع الدعوة في مخيم النصيرات، إضافة إلى استهداف منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وألحقت دمارا هائلا في المكان.
كما أطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف صوب منازل المواطنين والأراضي الزراعية في المناطق الحدودية الشرقية والشمالية من القطاع، ما تسبب في الحاق دمار كبير في ممتلكات المواطنين، وتخريب الأراضي الزراعية.
تجدر الإشارة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي بلغت 229 شهيدا، بينهم 65 طفلاً، و38 امرأة، وإصابة 1620، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية إلى 27 شهيدا، بينهم 4 أطفال، وامرأة، و5164 جريحا، فيما استشهد شاب في القدس المحتلة، وأصيب 1108 آخرون، واستشهد شابان في اللد وأم الفحم.

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