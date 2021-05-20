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ضبط 70 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية في جازان

ضبط 70 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية في جازان

منطقة جازان
شرطة نجران تضبط 130 شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية

شرطة نجران تضبط 130 شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية

منوعات

شرطة نجران تضبط 130 شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية

شرطة نجران تضبط 130 شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=984731
المناطق - نجران

صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن الجهات المختصة، ضبطت (130) شخصاً بإحدى الاستراحات بمدينة نجران، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19) ولائحة الحد من التجمعات.
وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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