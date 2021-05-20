ضبط 70 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية في جازان

المناطق - جازان

صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة صامطة ضبطت (70) شخصًا في أحد المنازل بقرية الدغارير، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19) ولائحة الحد من التجمعات.

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي وكل من حضر التجمع محل المخالفة.