احدث الأخبار

وكالات السيارات تطلق أرقامها المجانية تفاعلاً مع مبادرة “التجارة”
أبرز المواد
 الصحة:⁩ 1330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفيات
أبرز المواد
 بالمزامنة مع اليوم العالمي للنحل.. البيئة تقيم ثلاث ورش عمل افتراضية بالرياض والباحة
محليات
 الجوازات تدعو القادمين من الخليجيين وحاملي التأشيرات الجديدة لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا
أبرز المواد
 مجلس الشورى يستأنف جلساته الأسبوع القادم ويحسم قراره في مشروع الانضباط الوظيفي ويناقش تقرير أداء هيئة العقار وعددًا من الموضوعات
أبرز المواد
 ارتدوا الزي السعودي.. بدو لبنان يردون على إساءة “شربل” لهم
أبرز المواد
 العدل: إصدار 1.3 مليون وكالة إلكترونية عبر “ناجز” خلال 4 أشهر
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 17 مسجدا بعد تعقيمها في 6 مناطق
أبرز المواد
 المديرية العامة للسجون: خدمة “فرجت” مستمرة على مدار العام لسداد مديونية المحكومين في قضايا مالية غير جنائية
أبرز المواد
 ضبط 70 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية في جازان
منطقة جازان
 شرطة نجران تضبط 130 شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية
منوعات
 سعر النفط ينخفض 1.97 %
أبرز المواد
وكالات السيارات تطلق أرقامها المجانية تفاعلاً مع مبادرة “التجارة”

وكالات السيارات تطلق أرقامها المجانية تفاعلاً مع مبادرة “التجارة”

أبرز المواد
الصحة:⁩ 1330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفيات

الصحة:⁩ 1330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفيات

أبرز المواد
بالمزامنة مع اليوم العالمي للنحل.. البيئة تقيم ثلاث ورش عمل افتراضية بالرياض والباحة

بالمزامنة مع اليوم العالمي للنحل.. البيئة تقيم ثلاث ورش عمل افتراضية بالرياض والباحة

محليات
الجوازات تدعو القادمين من الخليجيين وحاملي التأشيرات الجديدة لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا

الجوازات تدعو القادمين من الخليجيين وحاملي التأشيرات الجديدة لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا

أبرز المواد

الجوازات تدعو القادمين من الخليجيين وحاملي التأشيرات الجديدة لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا

الجوازات تدعو القادمين من الخليجيين وحاملي التأشيرات الجديدة لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا
http://almnatiq.net/?p=984744
المناطق - الرياض

دعت المديرية العامة للجوازات المسافرين القادمين من خارج المملكة (مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها) إلى تسجيل اللقاحات إلكترونيًّا قبل وصولهم، من خلال الدخول على الرابط التالي: https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home.
وأكدت الجوازات أن الالتزام بتسجيل اللقاحات إلكترونيًا في الموقع، يسهم في تسهيل وتسريع إجراءات دخول القادمين وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول، وأن التسجيل يقتصر على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها القادمين إلى المملكة.
يأتي ذلك تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من الوباء.

روابط ذات صلة

وكالات السيارات تطلق أرقامها المجانية تفاعلاً مع مبادرة “التجارة”

وكالات السيارات تطلق أرقامها المجانية تفاعلاً مع مبادرة “التجارة”
الصحة:⁩ 1330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفيات

الصحة:⁩ 1330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفيات
مجلس الشورى يستأنف جلساته الأسبوع القادم ويحسم قراره في مشروع الانضباط الوظيفي ويناقش تقرير أداء هيئة العقار وعددًا من الموضوعات

مجلس الشورى يستأنف جلساته الأسبوع القادم ويحسم قراره في مشروع الانضباط الوظيفي ويناقش تقرير أداء هيئة العقار وعددًا من الموضوعات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*