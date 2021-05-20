احدث الأخبار

“سكني”: أكثر من 5 آلاف خيار سكني في منطقة تبوك
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10339.85 نقطة
الاقتصاد
 وكالات السيارات تطلق أرقامها المجانية تفاعلاً مع مبادرة “التجارة”
أبرز المواد
 الصحة:⁩ 1330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفيات
أبرز المواد
 بالمزامنة مع اليوم العالمي للنحل.. البيئة تقيم ثلاث ورش عمل افتراضية بالرياض والباحة
محليات
 الجوازات تدعو القادمين من الخليجيين وحاملي التأشيرات الجديدة لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا
أبرز المواد
 “الشورى” يستأنف جلساته الأسبوع القادم ويحسم قراره في مشروع الانضباط الوظيفي
أبرز المواد
 ارتدوا الزي السعودي.. بدو لبنان يردون على إساءة “شربل” لهم
أبرز المواد
 العدل: إصدار 1.3 مليون وكالة إلكترونية عبر “ناجز” خلال 4 أشهر
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 17 مسجدا بعد تعقيمها في 6 مناطق
أبرز المواد
 المديرية العامة للسجون: خدمة “فرجت” مستمرة على مدار العام لسداد مديونية المحكومين في قضايا مالية غير جنائية
أبرز المواد
 ضبط 70 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية في جازان
منطقة جازان
“سكني”: أكثر من 5 آلاف خيار سكني في منطقة تبوك

“سكني”: أكثر من 5 آلاف خيار سكني في منطقة تبوك

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10339.85 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10339.85 نقطة

الاقتصاد
وكالات السيارات تطلق أرقامها المجانية تفاعلاً مع مبادرة “التجارة”

وكالات السيارات تطلق أرقامها المجانية تفاعلاً مع مبادرة “التجارة”

أبرز المواد
الصحة:⁩ 1330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفيات

الصحة:⁩ 1330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفيات

أبرز المواد

ارتدوا الزي السعودي.. بدو لبنان يردون على إساءة “شربل” لهم

ارتدوا الزي السعودي.. بدو لبنان يردون على إساءة “شربل” لهم
http://almnatiq.net/?p=984746
المناطق-الرياض

تجمع لبنانيون يرتدون الزي السعودى والخليجي، أمس ، في لبنان من أجل التعبير عن غضبهم من تصريحات وزير الخارجية اللبناني المستقيل “شربل وهبه”.
وقال يوسف العسكر من اتحاد العشائرالعربية من البقاع ، في تصريحات لـ ” الاخبارية “: نحن البدو في اللبنان نرفض تصريحات شربل فهو لم يسىء للبدو في العالم العربي بل أساء لعشيرة كبيرة من البدون في لبنان ،وجئنا اليوم لنقول لا أحد يستطيع ينكر فضل المملكة على الشعب اللبناني فهى كالشمس الساطعة ، و لا يكفينا استقالة وزير الخارجية فليست فقط زلة لسان بل هناك من يريد أن ياخذ الشعب اللبناني الى الانهيار .
فيما قال مواطن لبناني آخر يرتدى الزي السعودي: كلام وزير الخارجية ، يدل على شخص ولكن ما نغضب منه خندق الفرس البعيد كل البعد عن العروبة والذى يريدون أن يجرونا إليه .

روابط ذات صلة

“سكني”: أكثر من 5 آلاف خيار سكني في منطقة تبوك

“سكني”: أكثر من 5 آلاف خيار سكني في منطقة تبوك
وكالات السيارات تطلق أرقامها المجانية تفاعلاً مع مبادرة “التجارة”

وكالات السيارات تطلق أرقامها المجانية تفاعلاً مع مبادرة “التجارة”
الصحة:⁩ 1330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفيات

الصحة:⁩ 1330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفيات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*