ارتدوا الزي السعودي.. بدو لبنان يردون على إساءة “شربل” لهم

المناطق-الرياض

تجمع لبنانيون يرتدون الزي السعودى والخليجي، أمس ، في لبنان من أجل التعبير عن غضبهم من تصريحات وزير الخارجية اللبناني المستقيل “شربل وهبه”.

وقال يوسف العسكر من اتحاد العشائرالعربية من البقاع ، في تصريحات لـ ” الاخبارية “: نحن البدو في اللبنان نرفض تصريحات شربل فهو لم يسىء للبدو في العالم العربي بل أساء لعشيرة كبيرة من البدون في لبنان ،وجئنا اليوم لنقول لا أحد يستطيع ينكر فضل المملكة على الشعب اللبناني فهى كالشمس الساطعة ، و لا يكفينا استقالة وزير الخارجية فليست فقط زلة لسان بل هناك من يريد أن ياخذ الشعب اللبناني الى الانهيار .

فيما قال مواطن لبناني آخر يرتدى الزي السعودي: كلام وزير الخارجية ، يدل على شخص ولكن ما نغضب منه خندق الفرس البعيد كل البعد عن العروبة والذى يريدون أن يجرونا إليه .