بالمزامنة مع اليوم العالمي للنحل.. البيئة تقيم ثلاث ورش عمل افتراضية بالرياض والباحة

نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمزامنة مع اليوم العالمي للنحل الذي يوافق الـ 20 من مايو الحالي تحت شعار “مشاركة النحل – إعادة البناء بشكل أفضل للنحل”، ثلاث ورش عمل افتراضية بمدينتي الرياض والباحة.

وافتتحت ورشة العمل الأولى التي جاءت بعنوان “النحل بين تربية وجودة الإنتاج” بكلمة وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة ألقاها نيابة عنه الدكتور سليمان بن علي الخطيب مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية ثم بدأت الجلسة بعرض من المهندس عبد الله بن صالح الحوتان يتحدث عن جهود الوزارة في تطوير قطاع نحل العسل وتربية ملكات نحل العسل كما تحدث عن أمراض وآفات النحل وإنتاج العسل العضوي و تجربة نحال واختتم الورشة الدكتور عبد العزيز بن سعد القرني بالحديث عن جودة العسل.

وبدأت ورشة العمل الثانية تحت عنوان “بناء وتعزيز القدرات الوطنية من خلال تأهيل الشباب لامتهان حرفة تربية النحل” بكلمة المهندس عبدالله السبيعي مدير إدارة المناحل وإنتاج العسل تحدث فيها عن برنامج التأهيل وإطلاق المرحلة الثانية وتضمنت الورشة الحديث عن مكونات البرنامج كما تحدث خريجي البرنامج عن قصص نجاحهم.

وافتتحت ورشة العمل الأخيرة تحت شعار “ملتزمون بحماية النحل – إعادة البناء على نحو أفضل من أجل النحل” بكلمة مدير عام فرع وزارة البيئة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح وترأس الجلسة الدكتور أحمد الخازم الغامدي نائب رئيس الاتحاد العالمي للنحل ورئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة. وتضمنت الورشة الحديث عن الغطاء النباتي وأثره في تحسين المراعي النحلية وأهمية الحفاظ على ممارسة تربية النحل التقليدية وسلالة نحل العسل البلدية في المملكة إضافةً إلى طموحات و تطلعات المملكة في يوم النحل العالمي واختتمت الورشة بالحديث عن دور المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في حماية وتنمية المراعي النحلية.

وقد عملت الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” لإطلاق مشروع تربية النحل وإنتاج العسل ، في دلالة لاستثمار واستغلال الموارد والثروات الطبيعة في المناطق ذات الميزة النسبية .الجدير بالذكر أن المملكة تنتج ما يزيد عن 5000 طناً من العسل سنوياً ، وأن عدد خلايا النحل يتجاوز مليون طائفه على مستوى المملكة.