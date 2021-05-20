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وكالات السيارات تطلق أرقامها المجانية تفاعلاً مع مبادرة “التجارة”

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وكالات السيارات تطلق أرقامها المجانية تفاعلاً مع مبادرة “التجارة”

وكالات السيارات تطلق أرقامها المجانية تفاعلاً مع مبادرة “التجارة”
http://almnatiq.net/?p=984751

تفاعلت 24 وكالة سيارات مع تغريدة وزارة التجارة عن انطلاق مبادرة قيام المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ “9200″ إلى الرقم المجاني “800” اعتباراً من اليوم الخميس.

وغردت وكالات السيارات بوضع الأرقام الجديدة لهواتف خدمة المستهلك المبتدئة بالرقم المجاني “800”.

وكانت وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ألزمت وكلاء السيارات بوضع رقم مجاني لاستقبال شكاوى العملاء دون دفع رسوم اتصال على المستهلك.

يأتي ذلك حرصا من وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على توفير بيئة تجارية عادلة، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلكين.

وتأتي هذه الخطوة كمرحلة أولى من مبادرة وزارة التجارة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، خصوصا المتعلقة باستقبال الشكاوى أو خدمات ما بعد البيع، على أن تشمل المرحلة الثانية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا بقية الأنشطة التجارية.

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