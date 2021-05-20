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“سكني”: أكثر من 5 آلاف خيار سكني في منطقة تبوك

“سكني”: أكثر من 5 آلاف خيار سكني في منطقة تبوك

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“سكني”: أكثر من 5 آلاف خيار سكني في منطقة تبوك

“سكني”: أكثر من 5 آلاف خيار سكني في منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=984763
المناطق - الرياض

يستعرض موقع وتطبيق “سكني” عدداً من المشاريع والمخططات السكنية في منطقة تبوك التي تضم أكثر من 5 آلاف خيار سكني تتنوع بين الأراضي والفلل الجاهزة والوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، منها 5 مخططات سكنية توفر ما يتجاوز ألفي أرض يمكن حجزها إلكترونياً ضمن إجراءات سهلة وميسرة عبر الرابط
https://sakani.housing.sa/all-projects-map.
وأوضح البرنامج أن عدد المشاريع السكنية في منطقة تبوك تصل إلى 5 مشاريع منها مشروعان تحت الإنشاء توفر 1868 وحدة سكنية تتنوع بين الشقق والفلل و”تاون هاوس”، بخيارات وتصاميم متعددة تلبي احتياجات الأسر السعودية بجودة عالية وأقساط شهرية ميسرة بالتعاون مع 18 جهة تمويلية.
وتحتضن منطقة تبوك مشروعين سكنيين تحت الإنشاء يتم تنفيذها بالشراكة مع عدد من المطورين العقاريين المؤهلين، تقع جميعها في مواقع إستراتيجية بالقرب من مواقع الخدمات الأساسية ويسهل الوصول إليها عبر الطرق الرئيسية، إذ يقع مشروع “بساتين تبوك” على مساحة تصل إلى 247 ألف م2 ويضم 812 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس، بينما يضم مشروع “درة تبوك” 1056 شقة على مساحة تصل إلى 76 ألف م2.
كما يوفّر موقع “سكني” 3 مشاريع للفلل الجاهزة على مساحة تصل إلى 500 متر للوحدة الواحدة، تشمل مشروع “إسكان تبوك” الذي يوفر 901 فيلا سكنية على مساحة إجمالية للمشروع 950 ألف م2، و 388 فيلا ضمن مشروع “إسكان تيماء” الذي يقع على مساحة 749 ألف م2، ومشروع “إسكان أملج” الذي يوفّر 359 فيلا على مساحة كُلية تتجاوز 800 ألف م2.
وعلى صعيد المخططات السكنية للأراضي التي تتوزع في المنطقة، يقع مخطط “أنوار القادسية” في مدينة تبوك ويضم 830 أرضًا، وفي محافظة الوجه مخططي “نورس الإسكان” 413 أرضًا و”نجمة الوجه” 222 قطعة، ومخطط “إسكان تيماء” في محافظة تيماء الذي يضم 376 أرضًا سكنية، ومخطط “أصداف السلطانية” الذي يحتوي على 230 أرضًا في محافظة حقل.
وأكد البرنامج على استمراره في توفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المدعومة بإضافة المزيد من المشاريع والمخططات السكنية وإتاحة حجزها عبر موقع وتطبيق “سكني” لتسهيل تملك الأسر السعودية ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق والخدمات توفر أسلوب حياة عصرية، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
يُذكر أن برنامج “سكني” أعلن عن استفادة 90 ألف أسرة سعودية من حلوله وخياراته السكنية المتنوعة منذ بداية العام الجاري 2021 وحتى أبريل الماضي، بينها 66,651 أسرة سكنت منازلها؛ ويستعرض موقع وتطبيق البرنامج 223 مخططاً سكنياً تتضمن أكثر من 180 ألف أرض، بالإضافة إلى المشاريع السكنية تحت الإنشاء والبالغ عددها 98 مشروعاً سكنيا توفّر 143,568 وحدة متنوعة التصاميم والمساحات بين فلل وشقق وتاون وهاوس.

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