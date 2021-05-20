فرع التجارة بجازان ينفذ أكثر من ١٠٠٠ زيارة تفتيشية خلال إجازة عيد الفطر المبارك

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نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بجازان خلال إجازة عيد الفطر المبارك أكثر من ١٠٠٠ زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية لمتابعة التزام تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وضبطت الفرق مخالفات على المنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا خلال الزيارات التي شملت المراكز التجارية والمولات ومراكز صيانة السيارات، مع التأكد من تطبيق تلك المنشآت التجارية للبروتوكولات الوقائية ومنع إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي وتأمين المعقمات وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء.

كما قامت الفرق الرقابية بجولات على قطاع التجزئة لمستلزمات عيد الفطر المبارك بهدف التحقق من التزام السلع والمنتجات ومستلزمات عيد الفطر المبارك المعروضة للبيع لدى المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك التي تطبقها الوزارة، ويتم مسح أسعار أكثر من ٢١٩ صنف بشكل يومي عن طريق رابط مسح الأسعار الموجود لدى الفرق الرقابية، فيما باشرت الفرق الرقابية أكثر من ٩٥٠ بلاغاً موزعه على جميع محافظات المنطقة.

وحث الفرع جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون في الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر الاتصال على مركز البلاغات ١٩٠٠ أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.