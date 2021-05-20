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جامعة حائل تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1443هـ

جامعة حائل تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1443هـ
http://almnatiq.net/?p=984811
المناطق - حائل

أعلنت جامعة حائل، ممثلةً في عمادة الدراسات العليا، النتائج النهائية للمتقدمين للقبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1443هـ.
وحددت عمادة الدراسات العليا يوم الخميس 22 شوال 1442هـ آخر موعد لتسديد الرسوم واستقبال المقبولين، وسيتم استقبال المقبولين لمطابقة الوثائق خلال الفترة من 13/ شوال /1442 هـ حتى 22/ شوال/ 1442 هـ.

  • مبنى المؤتمرات في المدينة الجامعية للطلاب،
  • القاعة الكبرى لكلية الطب في (مجمع أجا) للطالبات
    ويلزم حجز موعد الحضور للمطابقة من خلال (تطبيق المنصة الوطنية)
    ولتحميل التطبيق https://appointments.my.gov.sa/
    خلال الفترة من 13/ شوال /1442 هـ حتى 22/ شوال/ 1442 هـ
    مع إحضار أصول المستندات الاتية:
    1- شهادة البكالوريوس (الأصل).
    2- الهوية الوطنية.
    3- إيصال سداد رسوم البرنامج للفصل الأول، موضح فيه (الاسم والبرنامج).
    كما أشارت العمادة إلى أنه يحق للجامعة إلغاء الطلب أو التراجع عن القبول، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حال تبين عدم صحة البيانات المدخلة والوثائق المرفقة في بوابة التسجيل.
    لمعرفة نتائج القبول يرجي زيارة الرابط الآتي:
    https://adm-ma.azurewebsites.net/EnquiryFinal.aspx
    ملاحظة:
    ضرورة تحميل تطبيق توكلنا لدخول الحرم الجامعي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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