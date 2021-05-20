جامعة حائل تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1443هـ

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أعلنت جامعة حائل، ممثلةً في عمادة الدراسات العليا، النتائج النهائية للمتقدمين للقبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1443هـ.

وحددت عمادة الدراسات العليا يوم الخميس 22 شوال 1442هـ آخر موعد لتسديد الرسوم واستقبال المقبولين، وسيتم استقبال المقبولين لمطابقة الوثائق خلال الفترة من 13/ شوال /1442 هـ حتى 22/ شوال/ 1442 هـ.