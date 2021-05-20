احدث الأخبار

أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع القيادة والتحكم بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 الإمارات والبحرين تُدينان محاولة ميليشيا الحوثي استهداف جازان بطائرة مفخخة
أبرز المواد
 انطلاق بطولة كأس رابطة فرق أحياء الرياض غداً
الرياضة
 وزير الثقافة يختتم زيارته الرسمية لليونان بلقاء رئيس الوزراء
أبرز المواد
 جامعة حائل تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1443هـ
منطقة حائل
 فرع التجارة بجازان ينفذ أكثر من ١٠٠٠ زيارة تفتيشية خلال إجازة عيد الفطر المبارك
منطقة جازان
 الحقيل يصدر قرارًا بتطبيق برنامج التثقيف الصحي على العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة
أبرز المواد
 ” الألكسو” تستعرض مبادراتها أمام 70 قائداً في 50 جهة سعودية
محليات
 “سكني”: أكثر من 5 آلاف خيار سكني في منطقة تبوك
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10339.85 نقطة
الاقتصاد
 وكالات السيارات تطلق أرقامها المجانية تفاعلاً مع مبادرة “التجارة”
أبرز المواد
 الصحة:⁩ 1330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفيات
أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع القيادة والتحكم بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع القيادة والتحكم بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة

منطقة الحدود الشمالية
الإمارات والبحرين تُدينان محاولة ميليشيا الحوثي استهداف جازان بطائرة مفخخة

الإمارات والبحرين تُدينان محاولة ميليشيا الحوثي استهداف جازان بطائرة مفخخة

أبرز المواد
انطلاق بطولة كأس رابطة فرق أحياء الرياض غداً

انطلاق بطولة كأس رابطة فرق أحياء الرياض غداً

الرياضة
وزير الثقافة يختتم زيارته الرسمية لليونان بلقاء رئيس الوزراء

وزير الثقافة يختتم زيارته الرسمية لليونان بلقاء رئيس الوزراء

أبرز المواد

وزير الثقافة يختتم زيارته الرسمية لليونان بلقاء رئيس الوزراء

وزير الثقافة يختتم زيارته الرسمية لليونان بلقاء رئيس الوزراء
http://almnatiq.net/?p=984816
المناطق - واس

اختتم صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اليوم، زيارته الرسمية إلى جمهورية اليونان بلقاء دولة رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة اليونانية أثينا.
ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لدولة رئيس الوزراء اليوناني.
وتطرق اللقاء لأبرز ما تم في مجمل اللقاءات التي أجراها سموه مع المسؤولين اليونانيين، مؤكداً أهمية دعم جهود التعاون الثقافي المشترك التي من شأنها تعميق العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع الشعبين السعودي واليوناني.
وكان سموه قد استهل زيارته الرسمية لجمهورية اليونان بلقاء فخامة رئيسة جمهورية اليونان السيدة إيكاتيريني ساكيلاروبولو، كما التقى بمسؤولين رفيعي المستوى في الجمهورية اليونانية على مدى يومي الأربعاء والخميس من بينهم معالي وزير الثقافة والرياضة، ومعالي وزير الخارجية، إلى جانب رئيس الوزراء اليوناني، وذلك بهدف وضع حجر الأساس للتعاون بين المملكة واليونان في المجالات الثقافية عبر برنامج ثقافي مكثف على مدار العامين المقبلين، يتضمن مسارات تعاون نوعية.

روابط ذات صلة

الإمارات والبحرين تُدينان محاولة ميليشيا الحوثي استهداف جازان بطائرة مفخخة

الإمارات والبحرين تُدينان محاولة ميليشيا الحوثي استهداف جازان بطائرة مفخخة
الحقيل يصدر قرارًا بتطبيق برنامج التثقيف الصحي على العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة

الحقيل يصدر قرارًا بتطبيق برنامج التثقيف الصحي على العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة
” الألكسو” تستعرض مبادراتها أمام 70 قائداً في 50 جهة سعودية

” الألكسو” تستعرض مبادراتها أمام 70 قائداً في 50 جهة سعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*