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انطلاق بطولة كأس رابطة فرق أحياء الرياض غداً

انطلاق بطولة كأس رابطة فرق أحياء الرياض غداً

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انطلاق بطولة كأس رابطة فرق أحياء الرياض غداً

انطلاق بطولة كأس رابطة فرق أحياء الرياض غداً
http://almnatiq.net/?p=984819
المناطق - واس

تنطلق غداً منافسات بطولة كأس رابطة فرق أحياء الرياض، التي تنظمها رابطة فرق أحياء المملكة لكرة القدم، بإشراف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، على ملعب الكلية التقنية بالرياض، بمشاركة 16 فريقاً.
وستنطلق البطولة بمواجهتين تجمع الأولى (المملكة ولشبونة) فيما يلتقي في المباراة الثانية ( المتحد ومرسيليا).
وأكد رئيس رابطة فرق أحياء الرياض، ماجد الهشبول جاهزية جميع اللجان لانطلاق البطولة التي تقام بنظام خروج المغلوب، حيث يلتقي فيها الفائز باللقب مع بطل دوري فرق أحياء الرياض فريق (مرسيليا) في نهائي سوبر رابطة الرياض، ومنها يشارك الفائز في بطولة المملكة للأحياء.
وبيّن أن اللجنة المنظمة للبطولة تُطبق جميع الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، وفقاً للوائح وزارة الرياضة، والتأكد من قياسات الحرارة، مع شرط وجود تطبيق توكلنا على الجميع.

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