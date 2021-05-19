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أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع القيادة والتحكم بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع القيادة والتحكم بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة

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أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع القيادة والتحكم بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع القيادة والتحكم بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=984825
المناطق - عرعر

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية عبر الاتصال المرئي، اجتماع القيادة والتحكم بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، بحضور مدير الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله العازمي، والعديد من القيادات الصحية.
واطلع سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على عرض للوضع الوبائي بالمنطقة، وإحصائية أداء مراكز اللقاحات بمدن ومحافظات المنطقة، والمسح الشامل لرصد البؤر، ونسبة التعافي وجاهزية المستشفيات والعنايات المركزة، والجولات الرقابية، ورصد السلوك وسلامة المنشآت الصحية, إضافة إلى استعراض الخطة الصفرية ودور الإعلام الصحي وجاهزية النقل الإسعافي.

وأشاد سموه بما يبذله رجال الصحة بالتكامل مع رجال الأمن والجهات المعنية الأخرى في السيطرة على جائحة كورونا وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة التي قدمت الغالي والنفيس لدعم المنظومات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لتفادي الجائحة بكل كفاءة واقتدار.

ونوه سموه بجهود وتفاني الجهات الصحية بالمنطقة وقيامهم بواجبهم على أكمل وجه للحد من انتشار فيروس كورونا استكمالاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة, داعياً المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالبروتوكولات والإرشادات الوقائية والمبادرة بالتسجيل في تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح لتعزيز مناعة المجتمع وبوصفه جزءًا من الوقاية التي تسهم في عودة الحياة لطبيعتها – بإذن الله -.

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