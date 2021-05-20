احدث الأخبار

غوتيريس: يجب وقف إجلاء الفلسطينيين من القدس الشرقية
أبرز المواد
 “البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن” و “البنك الإسلامي للتنمية” يطلقان برنامجاً تنفيذياً للتعاون الإنمائي في اليمن
أبرز المواد
 وفاة الفنان المصري سمير غانم
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع القيادة والتحكم بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 الإمارات والبحرين تُدينان محاولة ميليشيا الحوثي استهداف جازان بطائرة مفخخة
أبرز المواد
 انطلاق بطولة كأس رابطة فرق أحياء الرياض غداً
الرياضة
 وزير الثقافة يختتم زيارته الرسمية لليونان بلقاء رئيس الوزراء
أبرز المواد
 جامعة حائل تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1443هـ
منطقة حائل
 فرع التجارة بجازان ينفذ أكثر من ١٠٠٠ زيارة تفتيشية خلال إجازة عيد الفطر المبارك
منطقة جازان
 الحقيل يصدر قرارًا بتطبيق برنامج التثقيف الصحي على العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة
أبرز المواد
 ” الألكسو” تستعرض مبادراتها أمام 70 قائداً في 50 جهة سعودية
محليات
 “سكني”: أكثر من 5 آلاف خيار سكني في منطقة تبوك
أبرز المواد
غوتيريس: يجب وقف إجلاء الفلسطينيين من القدس الشرقية

غوتيريس: يجب وقف إجلاء الفلسطينيين من القدس الشرقية

أبرز المواد
“البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن” و “البنك الإسلامي للتنمية” يطلقان برنامجاً تنفيذياً للتعاون الإنمائي في اليمن

“البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن” و “البنك الإسلامي للتنمية” يطلقان برنامجاً تنفيذياً للتعاون الإنمائي في اليمن

أبرز المواد
وفاة الفنان المصري سمير غانم

وفاة الفنان المصري سمير غانم

أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع القيادة والتحكم بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع القيادة والتحكم بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة

منطقة الحدود الشمالية

غوتيريس: يجب وقف إجلاء الفلسطينيين من القدس الشرقية

غوتيريس: يجب وقف إجلاء الفلسطينيين من القدس الشرقية
http://almnatiq.net/?p=984836
المناطق - وكالات

طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الخميس، إلى “وقف فوري” لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، داعيا إلى “وقف إجلاء الفلسطينيين من القدس الشرقية، والأنشطة الاستيطانية غير المشروعة”.

وأكد غوتيريس خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بشأن التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، أنه يجب وقف إجلاء الفلسطينيين من القدس الشرقية والأنشطة الاستيطانية غير المشروعة.

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة استياءه من الاعتداءات على المواقع الدولية بغزة، مشيرا إلى ضرورة حماية الصحفيين هناك.

كما شدد على مطالبة إسرائيل بإيصال الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.
وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس جلسة استثنائية لمناقشة التصعيد في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس، وذلك في أعقاب فشل مجلس الأمن على مدار 3 جلسات طارئة في تبني بيان موحد.
وانعقد الاجتماع بناء على طلب مجموعتي سفراء الدول العربية والإسلامية.

روابط ذات صلة

“البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن” و “البنك الإسلامي للتنمية” يطلقان برنامجاً تنفيذياً للتعاون الإنمائي في اليمن

“البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن” و “البنك الإسلامي للتنمية” يطلقان برنامجاً تنفيذياً للتعاون الإنمائي في اليمن
وفاة الفنان المصري سمير غانم

وفاة الفنان المصري سمير غانم
الإمارات والبحرين تُدينان محاولة ميليشيا الحوثي استهداف جازان بطائرة مفخخة

الإمارات والبحرين تُدينان محاولة ميليشيا الحوثي استهداف جازان بطائرة مفخخة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*