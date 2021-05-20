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ترقية المهندس الحمزي الى رتبة نقيب

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ترقية المهندس الحمزي الى رتبة نقيب

ترقية المهندس الحمزي الى رتبة نقيب
http://almnatiq.net/?p=984839
المناطق - فضة عطيف

قلد قائد صيانة قوة جازان العقيد الركن مشعل بن عبدالله البكري النقيب مهندس فهد بن مناجي الحمزي بالقوات البرية الملكية السعودية رتبته الجديدة وذلك بعد صدور الأمر الملكي بترقيته من ملازم أول إلى رتبة نقيب.
وعبر الحمزي عن فخزه وسعادته بهذي الترقية واصفا إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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